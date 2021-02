Sampdoria, Jankto: "A gennaio ho detto no alle offerte perché il mio futuro è qui"

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche delle offerte ricevute a gennaio e del proprio futuro: "Qualche offerta c'era ma mi trovo benissimo alla Samp. Ho detto no alle proposte perché il mio futuro è qui. Non vedo il motivo per cui me ne dovrei andare, mi piace giocare per la Sampdoria".