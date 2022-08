Sampdoria, Osti: "Attenzione alla Reggina. Rugani? Dipende dalla posizione di Murillo"

Carlo Osti, responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima della gara di Coppa Italia contro la Reggina: “La squadra ha lavorate bene, la società non ci ha fatto mancare niente in un periodo intenso di preparazione. Giampaolo ha lavorato al meglio, abbiamo cercato di portare avanti il nostro lavoro anche se sappiamo benissimo che la partita più importante si sta svolgendo sopra le nostre teste e determinerà il futuro. I tempi non li sappiamo, ci sono persone preposte per portare avanti la trattativa. Dobbiamo pensare a fare calcio contro una Reggina ambiziosa, il calcio d’estate riserva sorprese e dobbiamo stare attenti”.

In difesa potrebbe arrivare Rugani?

“In questo momento abbiamo quattro difensori, stiamo valutando molto attentamente la posizione di Murilo. Ci troveremo a valutarla insieme a Giampaolo, oltre a Ferrari e Colley è arrivato Leverbe. Prima di pensare a difensori in entrata dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa ovvero ottimi giocatori".