Sanchez a gennaio fu vicino alla Roma, Conte: "Poi s'è tuffato anima e corpo nel progetto"

"Sanchez a gennaio stava andando alla Roma, ora è un giocatore importante per voi". E' una delle considerazioni poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Tutti stanno facendo qualcosa di impostante. Alexis nel momento in cui s'è chiuso il mercato s'è tuffato anima e corpo nella squadra, ma penso che lui a prescindere sia contento, qui ha trovato un clima in cui tutti sono importanti e sta dando il suo contributo. Mi auguro a fine stagione di potergli regalare un po' più di spazio".

