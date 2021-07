Sassuolo, al via l'era Dionisi. Tanti i dubbi da sciogliere per il nuovo tecnico

Nasce il nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi. Oggi il tecnico verrà presentato alla stampa e i neroverdi potranno ufficialmente voltare pagina dopo i 3 anni di Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è stata una delle prime squadre a radunarsi. I lavori al Mapei Football Center, in maniera individuale, sono già ripartiti lunedì con i rientri dei giocatori dalle vacanze, i primi test medici, le prime presentazioni, con Giovanni Carnevali, deus ex machina del club neroverde, che ha fatto gli onori di casa. Dal 6 all’8 Luglio i calciatori sosterranno le visite mediche e saranno divisi in più gruppi per iniziare, come da protocollo sanitario, il lavoro sul campo a livello individuale. Venerdì 9 Luglio sul sintetico del centro sportivo neroverde sono in programma i test atletici di Mapei Sport. Sabato e domenica i primi allenamenti in gruppo prima della partenza per il ritiro di Vipiteno (dall'11 al 25).

Oggi dunque l'inizio 'ufficiale' della nuova era. I dubbi però sono ancora tanti e sono legati al calciomercato. Il club neroverde infatti è preso letteralmente d'assedio: Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Kaan Ayhan, Davide Frattesi, Gianluca Scamacca, Jeremie Boga. Ovviamente non potranno partire tutti. Il Sassuolo è allergico poi alle rivoluzioni. Non mancano anche le suggestioni e i grandi nomi in entrata. Non cambierà il profilo dei colpi neroverdi: giovani e di prospettiva da svezzare, lanciare o rilanciare, per poi fare delle grandi plusvalenze, come nel caso di Manuel Locatelli, che sembra sicuro della partenza, conteso dalle big stranieri e della Juventus.

Il nuovo tecnico dunque inizierà a lavorare con una squadra non ancora al completo, come è normale che sia a questo punto della stagione. E' partito Marlon per ora, Ayhan è in uscita e potrebbero esserci delle novità in difesa. Dubbi anche sul modulo del nuovo tecnico: adotterà il suo 4-3-1-2 o si adatterà dando continuità al lavoro di De Zerbi e proseguendo con il 4-2-3-1 o tornando al 4-3-3? Dubbi che magari saranno già risolti oggi nella conferenza stampa di presentazione del tecnico. Dubbi che forse proseguiranno per tutta la stagione o almeno fino al termine del mercato.