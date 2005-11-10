Ufficiale Sassuolo, ecco il nuovo allenatore per la Primavera: il club neroverde ha scelto Serpini

Il Sassuolo ha ufficializzato con un comunicato Cristian Serpini come nuovo allenatore della Primavera: "Benvenuto mister!".

Emiliano Bigica è ormai a un passo dal diventare l'allenatore della Primavera dell'Inter e così il Sassuolo, salutato ormai il suo ex tecnico dell'Under 19, aveva bisogno di scegliere la prossima guida e ha optato per Cristian Serpini. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde con una nota sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Cristian Serpini è il nuovo allenatore della Primavera. Originario di Castelfranco Emilia, mister Serpini inizia sulla panchina del Calcara nel 2009, dopo essersi ritirato da calciatore proprio nella squadra bolognese, vincendo due campionati e portandola dalla Seconda Categoria fino alla Promozione.

Un totale di cinque campionati vinti tra Seconda Categoria, Promozione, Eccellenza e Serie D: questi risultati convincono la SPAL ad affidargli la panchina dell’Under 17 ferrarese, dove si arrende solamente alla Roma in semifinale Scudetto. Nel 2021/2022 porta il Lentigione a vincere i playoff di Serie D al termine di una grande stagione, per poi passare al Ravenna. Nel campionato di Serie D 2023/2024 al Carpi vince il girone e approda in Serie C, dove conquista un’agile salvezza, e nell’ultima stagione siede sulla panchina del Sorrento, portando la squadra alla permanenza in categoria. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Mister!".