Ufficiale Sorrento, è addio con mister Serpini: il contratto in scadenza non sarà rinnovato. La nota

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. e mister Christian Serpini hanno deciso, di comune accordo, di separarsi alla fine di questa stagione sportiva, quando scadrà il contratto in essere. Una scelta condivisa dalle parti che hanno scelto di salutarsi dopo il bellissimo percorso fatto insieme nel corso di questa annata, durante la quale il Sorrento e mister Serpini hanno raggiunto insieme un obiettivo tanto difficile da centrare quanto importante per entrambi: la salvezza nel girone C di Serie C.

“Saremo sempre grati a mister Serpini, persona eccezionale prima che allenatore molto preparato, per quello che ha dato al Sorrento. È arrivato qui in un momento difficile, si è gettato con entusiasmo, insieme al suo vice Magistro, in questa avventura ed ha condotto la barca in porto nonostante le acque agitate. E’ giusto salutarsi da amici quali siamo diventati e quali resteremo sempre”, ha detto il direttore sportivo Davide Cacace.

“Sorrento rimarrà nel mio cuore - spiega mister Serpini -, è stata la mia prima avventura a Sud e ho trovato un ambiente mosso da una una grande passione. Questo girone sicuramente è costellato di piazze e tifoserie che meriterebbero categorie ancora più importanti e se da un lato questo ha rappresentato difficoltà maggiori nel raggiungere il nostro obiettivo, dall’altro è stato un grande stimolo. Abbiamo lanciato tanti giovani, siamo stati la squadra a fare il maggior minutaggio del girone C: di questi aspetti vado particolarmente fiero. Sono pronto per nuove avventure, con la stessa ambizione e la stessa voglia di mettermi in gioco che mi hanno portato qua a stagione in corso. Questi mesi in Penisola hanno sicuramente arricchito il mio bagaglio e quindi resterò sempre legato al Sorrento, a Sorrento e ai suoi tifosi”.