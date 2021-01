Sassuolo, Djuricic: "Io in campo da subentrato? Abbiamo 20 giocatori forti, conta vincere"

Il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic commenta ai microfoni di DAZN commenta il match pareggiato per 1-1 contro il Parma: "Credo che questo punto sia molto importante, può ribaltare la stagione in modo positivo. Oggi era difficile, il campo non ha aiutato. Abbiamo faticato ma abbiamo preso un punto molto importante per la nostra stagione. Le difficoltà di oggi? È più facile giocare negli spazi grandi rispetto agli spazi stretti, ma questo è il nostro calcio, dobbiamo giocare sempre così, magari fatichiamo contro squadre come il Parma, ma il Sassuolo è questo e dobbiamo andare così. Oggi ho iniziato dalla panchina, ma abbiamo 20 giocatori forti e tutti possono giocare. L'importante è stare tutti insieme e dare tutto, il risultato è più importante di chi gioca. Io gioco a calcio, entro sempre in partita con coraggio e mi prendo le responsabilità. A volte va bene, a volte meno ma l'importante è dare il massimo"