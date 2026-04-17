Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Como vinto per 2-1 e valido per la 33^ giornata di Serie A.

Quanto orgoglio c'è?

"Oggi ho detto ai ragazzi che mi hanno fatto emozionare, hanno fatto veramente un capolavoro. Fare la partita che abbiamo fatto contro questo avversario non era scontato e invece l'abbiamo fatta bene. Abbiamo scelto i momenti della partita in cui fare le cose giuste e quindi molto bravi ai ragazzi. Stiamo salendo con tutti, è importante. Annata strepitosa, stiamo mettendo altre ciliegine. Ora recuperare e ricaricarsi, troveremo altre squadre difficili da affrontare trovando altre prestazioni di altissimo livello".

Ottima forma fisica e quanto sei contento di Volpato e Nzola.

"Molto contento, hanno risposto presente. E' un gruppo che si allena bene, è giusto talvolta dargli un premio per essere protagonisti. Contento delle persone che lavorano con me, insieme proviamo a fare sempre il massimo. Stiamo facendo cose eccezionali, vogliamo continuare sapendo che affrontiamo avversari bravi".

Volpato lo vede più interno o largo?

"Ci parlo tantissimo, per me ha un potenziale impressionante. Ci credo, deve essere bravo a riempire le partite perché ha qualità veramente grandi. Ogni tanto rallenta, ma ci mette tanta buona volontà. Se capisce determinate cose, può incidere a livelli molto alti".

Spazio all'obiettivo dei 50 punti?

"Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente. Partenza non facile, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle scoppole ma mantenendo la nostra identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare".