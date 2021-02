Sassuolo, in attesa del rinvio con il Toro ecco il modello da seguire: parola di Veronica Squinzi

vedi letture

Si gioca o non si gioca? Nel momento in cui scriviamo, si va verso il rinvio di Torino-Sassuolo, match della 24esima giornata di Serie A in programma venerdì (attesa la decisione ufficiale della ASL di Torino che ha lasciato già intendere che si potrebbe andare verso il rinvio, con sfida da giocare, forse il prossimo 10 marzo). Nel frattempo il Sassuolo, nonostante un momento non particolarmente brillante, ha accorciato sulla zona Europa: sono 5 i punti di distacco dal Napoli settimo, che ha ancora la sfida con la Juventus da recuperare. I neroverdi però ci credono, nonostante i passi falsi con Parma, Cagliari, Spezia e Bologna (raccolti 4 punti su 12).

E la linea da seguire l'ha tracciata Veronica Squinzi, vicepresidentessa del Sassuolo, che ha preso le parti di mamma Adriana Spazzoli, defunta moglie del compianto patron Giorgio Squinzi. Il Sassuolo non deve seguire il modello Leicester (tanti i paragoni a inizio anno, con i neroverdi nelle prime posizioni della classifica), impossibile per tanti aspetti, ma può guardare in Spagna, il Villarreal. E' quello il modello da seguire, lo ha detto chiaramente Veronica Squinzi ad Avvenire: "L'anno del Leicester campione della Premier, noi andammo in Europa League... I sogni vanno coltivati ma gli obiettivi principali sono: investimenti mirati e un bilancio sano e trasparente".

Ancora Veronica Squinzi: "Parlare di Leicester poi è fuorviante, sia per il fatturato del club inglese che per numero di abitanti: Sassuolo ne conta 40mila, Leicester è una città da oltre 300mila. Preferisco fare riferimento al Villarreal che, per molti aspetti, è più simile a noi: ha fatto bene sia nella Liga che in Europa. Ecco, quello è il modello". La linea è tracciata. Ora sta a mister De Zerbi e ai suoi ragazzi lasciare un segno tangibile nella storia del Sassuolo!