Sassuolo, in attesa della scelta di De Zerbi c'è un grande obiettivo da conquistare

La tentazione ucraina è forte ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Nel frattempo il Sassuolo è tornato incredibilmente e prepotentemente in corsa per un posto in Conference League. La distanza fino a poche settimane fa era di 11 punti. Sembrava praticamente impossibile per i neroverdi tornare anche solo ad accarezzare il sogno Europa ma il grande cammino dei neroverdi con 5 risultati utili di fila (4 vittorie e un pareggio, una sola sconfitta nelle ultime 7, contro l'Inter capolista) e i risultati altalenanti della Roma che aveva iniziato a fare più di un pensierino alla vittoria dell'Europa League, hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di tornare in corsa.

L'Europa resta un sogno ma ora i punti di distanza sono 2, a 4 giornate dal termine. Il calendario non è semplice perché i neroverdi dovranno affrontare il Genoa ancora in lotta per la salvezza, poi la Juve attualmente seconda forza del campionato, il Parma già retrocesso e infine la Lazio che potrebbe essere ancora in corsa per il quarto posto. Non sarà semplice ma ora più che mai i neroverdi hanno l'obbligo di provarci. In attesa di conoscere il futuro del loro leader, Roberto De Zerbi. Tutti i discorsi sul futuro dell'allenatore ora sono superflui: la formazione neroverde ha il dovere di provare a lottare per qualcosa di storico. C'è voglia. Lo dimostra anche il pareggio contro la bestia nera Atalanta di una settimana fa. Dopo 7 ko consecutivi è arrivato un punto che fa ben sperare.

Bisognerà sperare in qualche altro passo falso della Roma - questo pare ovvio, lo dice la classifica - e i neroverdi sperano che i giallorossi siano distratti dall'arrivo di Mourinho nella prossima stagione. In attesa dunque di conoscere la scelta di Roberto De Zerbi, che avrebbe declinato la proposta della Fiorentina ma che sarebbe fortemente tentato dalla soluzione Shakhtar, il Sassuolo ha un grande obiettivo da conquistare. Per fare la storia.