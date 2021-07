Sassuolo sotto assedio ma la società ha la forza per dire anche di no

Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori ma anche Filip Djuricic, Mert Muldur, Davide Frattesi, Gianluca Scamacca, Jeremie Boga. Le voci di mercato sui giocatori del Sassuolo si sprecano. Tante le voci sui possibili addii neroverdi ma in quanti partiranno per davvero? Il club emiliano ha alle spalle una solida proprietà e non farà partire tutti i suoi migliori giocatori. Da sempre allergico alle rivoluzioni, a partire probabilmente saranno solo uno o due big, al massimo tre. Stando alle parole di Giovanni Carnevali, Jeremie Boga, nonostante un contratto in scadenza, dovrebbe 'clamorosamente' rimanere a Sassuolo almeno per un altro anno.

Chi sembra destinato alla partenza è Manuel Locatelli, corteggiato da mezza Europa. C'è la Juventus ma ci sono anche Arsenal, Borussia Dortmund e altri grandi club stranieri. Il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro. Il giocatore ha un mezzo accordo con la Juve, i neroverdi proveranno ad accontentarlo ma per fare un matrimonio calcistico servono 3 sì: il giocatore, chi vende e chi compra. Senza il sì di chi vende è difficile portare a compimento un affare. E il Sassuolo ha già dimostrato non solo di essere una bottega cara ma anche di poter usare il pugno duro, in caso di necessità.

L'altro destinato a partire sembra essere Domenico Berardi. "Non posso promettere che resterà" ha detto l'a.d. neroverde, di fatto aprendo a una clamorosa partenza di Mimmo. Se il giocatore dovesse chiedere di andar via verrebbe accontentato. Vedremo cosa accadrà dopo l'Europeo. Difficile invece, almeno ad oggi, immaginare la partenza di altri titolari o di altri elementi importanti come Giacomo Raspadori, richiestissimo, ma blindatissimo dalla società. Le voci non mancano, è vero, ma il Sassuolo ha la forza per non farsi distrarre e anche per reinvestire quanto guadagnato, andando a ingaggiare nuovi giovani da svezzare per il calcio italiano (e non solo).