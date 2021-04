Scarpa d'Oro, Lewandowski saldo al comando. Piazza d'onore per CR7

Robert Lewandowski saldo in testa alla classifica della Scarpa d'Oro 2020-21, riservata ai migliori marcatori dei campionati europei. Il polacco è infortunato, ma il vantaggio è tale che difficilmente potrà essere raggiunto. Piazza d'onore per Cristiano Ronaldo mentre André Silva aggancia Messi in terza posizione: l'ex Milan in gol anche nell'ultimo turno di Bundesliga.

1. Robert Lewandowski (Bayern) 70 punti

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) 50

3. André Silva (Eintracht) 46

3.Lionel Messi (Barcellona) 46

5. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 42

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 42

5. Romelu Lukaku (Inter) 42

8. Kasper Junker (Bodo/Glimt) 40.5

8. Paul Onuachu (Genk) 40.5

10. Gerard Moreno (Villarreal) 38

10. Karim Benzema (Real Madrid) 38

10. Luis Suarez (Atlético) 38

10. Harry Kane (Tottenham) 38

10. Mohamed Salah (Liverpool) 38