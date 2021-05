Scatto Champions del Napoli. Quando le voci di mercato danno stimoli invece che infastidire

Evidentemente, dalle parti di Napoli le voci di mercato non devono dare particolarmente fastidio in questo momento. Anche contro l'Udinese, la squadra di Gennaro Gattuso ha messo in mostra grande calcio, qualità tecniche, gol a ripetizione e più in generale una padronanza del match dal 1' al 90' difficile da vedere in Serie A. Gli spunti che arrivano dalla cinquina del Maradona contro i friulani sono tanti e vanno ben al di là del momentaneo secondo posto in classifica. Il presidente De Laurentiis ha fatto bene a sottolineare i 100 gol stagionali della squadra, nell'immediato post partita. Perché quello della tripla cifra è comunque un bel traguardo. Che non regala premi, certo, ma che fa capire il lavoro che è stato fatto in una stagione fortemente condizionata da Covid e infortuni vari.

Grande merito alla squadra, ovvio. Ma anche e soprattutto a Gennaro Gattuso. Da settimane, mesi, si è oramai capito che il suo futuro non sarà più sulla panchina del Napoli. E anzi, nelle scorse ore sembra esserci stato lo scatto decisivo della Fiorentina. Ma nonostante questi scenari oramai sempre più chiacchierati, magari pure fra i giocatori, l'impatto non c'è stato. O meglio, l'impatto negativo, non c'è stato. Gattuso è uomo di calcio che ben conosce certe dinamiche, per questo era prevedibile uno scivolamento delle voci sul suo conto. Ma che la squadra rispondesse così, sul campo, non era scontato. E a ben vedere, probabilmente è proprio questo uno dei principali meriti del tecnico...