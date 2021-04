Sconcerti: "Il drink con Allegri storia maldestra. Pirlo è andato oltre, è la sua vera vittoria"

vedi letture

“La Juve non si è fermata al Forte con Agnelli”. Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta il successo bianconero ai danni del Napoli di ieri sera, ripartendo dal famoso incontro tra il presidente della Juventus e Massimiliano Allegri: “C’è stato molto senso del destino in questo giorno di recuperi. Per primo quello di Pirlo, che ha mostrato di aver capito perfettamente l’aria andando a cercare tra gli scaffali la vecchia Juve, quella di Buffon e Chiellini, buoni per un’ultima notte da eroi. […] È stata la sera in cui Pirlo ha chiuso anche le sue ripicche ed è tornato a giocare come piace a lui. […] Ha dimostrato almeno che la squadra ha vita propria, non si è fermata nella villa di Agnelli al Forte, davanti a un drink con Allegri. Pessimo messaggio per un allenatore. Una storia maldestra, raccontata male. Ma Pirlo è andato oltre, forse è la sua vera vittoria nella stagione”.