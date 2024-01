Ufficiale Secondo colpo di oggi per l'Hellas. Ufficiale l'arrivo di Tavsan a titolo definitivo

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da NEC Nijmegen le prestazioni sportive dell'attaccante olandese Elayis Tavsan.

Nato a Rotterdam il 30 aprile 2001, l'attaccante olandese è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della squadra della sua città natale, ovvero lo Sparta Rotterdam. Con il club biancorosso fa il suo esordio in Prima squadra in un match di Eerste Divise nel corso della stagione 2018/19, la seconda divisione olandese, in un match finito poi in parità 1-1 proprio contro il NEC.

La stagione successiva passa al Telstar, formazione che milita sempre in Eerste Divise, e con la quale disputa 22 partite realizzando 7 reti.

La stagione 2020/21 è quella del passaggio definitivo in maglia NEC Nijmegen. In questa stagione il club, con sede nella città di Nimega, milita in Eerste Divise e nel corso del campionato Tavsan scende in campo in 38 occasioni e realizza 11 gol, aiutando la squadra a ottenere la promozione in Eredivise.

Nelle due stagioni successive, le presenze dell'attaccante olandese con la maglia del NEC sono 62 totali (30 nella stagione 2021/22 e 32 in quella 2022/23) e i gol sono 8 (5 e 3). Nel corso della stagione sportiva attuale, Tavsan ha giocato 8 partite e segnato 2 gol.

Il neo attaccante gialloblù vanta anche presenze con le rappresentative della Nazionale olandese, dall'Under 17 all'Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Elayis, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.