Semplici: "Contro la Juve poco scaltri. Ma meglio sbagliare contro di loro che domani..."

Su cosa avete lavorato in settimana? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari che alla vigilia della sfida contro lo Spezia - gara valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "La nostra mancanza non è stata tanto in fase di proposta, ma timidi in fase di non possesso quando la squadra offendeva con tanti giocatori ad accompagnare l'azione. Abbiamo preso il gol su calcio d'angolo con una disattenzione in marcatura, dobbiamo essere più accorti su questo aspetto. Ma sotto l'aspetto mentale bisogna avere più furbizia e scaltrezza, oltre all'attenzione sulle coperture preventive: aver sbagliato contro la Juventus ci ha esposto a subire gol, meglio sbagliare contro di loro che domani".

