Semplici: "Rigore su Viola? Sembra che Asa non lo prenda. Doveri ha rivisto e ha deciso"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha commentato a Sky Sport l'episodio controverso di fine partita, quello del contatto tra Asamoah e Viola che aveva portato Doveri ad assegnare il rigore, salvo poi cambiare la decisione dopo la revisione al VAR: "Dalla panchina non l'ho visto. Sembrava esserci ma poi non l'ho rivisto, quindi direi una cosa inesatta. Sembra che non prenda niente. Non so se le immagini sono queste, se ha giudicato così vuol dire che il contatto non lo ha ravvisato con la revisione".

