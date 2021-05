Serie A, la classifica aggiornata dopo il posticipo: l'Hellas resta al decimo posto

Hellas Verona e Bologna si spartiscono la posta nel posticipo della penultima giornata di Serie A. Un pareggio per 2-2 con le reti di Faraoni e Kalinic per i gialloblu e di De Silvestri e Palacio per gli emiliani che non smuove la classifica delle due squadre ma permette a Mihajlovic di staccare l'Udinese ferma a 40 punti.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 44

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno