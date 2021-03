Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli batte la Roma e accorcia sulla Juventus

Il Napoli batte la Roma e recupera tre punti sulla Juventus. Gli azzurri si portano a 53 punti in classifica, due in meno rispetto a Juventus e Atalanta e in piena corsa per il quarto posto. I giallorossi restano a 50 punti e perdono terreno in chiave Champions. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 65*

Milan 59

Juventus 55*

Atalanta 55

Napoli 53*

Roma 50

Lazio 49*

Sassuolo 39*

Verona 38

Sampdoria 35

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 31

Fiorentina 29

Spezia 29

Benevento 29

Torino 23*

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in meno