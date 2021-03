Serie A, la classifica aggiornata: Juventus da sola al 3° posto a -7 dalla vetta

Fondamentale successo della Juventus nell’anticipo della 25esima giornata di campionato contro lo Spezia. 3-0 il risultato finale in favore dei bianconeri grazie alle reti di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. 3 punti che proiettano la squadra di Pirlo al terzo posto in solitaria a quota 49, a -7 dall’Inter capolista e -3 dal Milan, mentre il margine di vantaggio dall’Atalanta è di 3 punti. La Juventus è oggi a 24 partite giocate, come la gran parte delle altre squadre che però scenderanno in campo fra domani e giovedì, ma i bianconeri devono ancora recuperare la sfida con il Napoli per portarsi al pari di tutte le altre. Col ko lo Spezia resta quintultimo a 25 punti, a +7 dalla terzultima posizione del Cagliari.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 56

Milan 52

Juventus 49

Atalanta 46

Roma 44

Napoli 43*

Lazio 43

Sassuolo 35*

Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Udinese 28

Genoa 26

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25**

Torino 20*

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più