Serie A, la classifica aggiornata: la Roma si regala una domenica in zona Champions League

Vittoria preziosa per la Roma, che si impone di misura sul Genoa e, in attesa di conoscere l'esito di domani sera tra Inter e Atalanta, torna al quarto posto della classifica, trascorrendo così una domenica virtualmente in Champions League. Sempre fermo a quota 27 punti invece il Grifone, che mantiene le sette lunghezze di vantaggio sul Torino terzultimo, che però ha gare da recuperare.

Inter 59

Milan 53

Juventus 52

Roma 50*

Atalanta 49

Napoli 44**

Lazio 43

Hellas Verona 38

Sassuolo 36

Udinese 32*

Sampdoria 31

Bologna 28

Genoa 27*

Spezia 26*

Benevento 26*

Fiorentina 25

Cagliari 21

Torino 20***

Parma 15

Crotone 12

* una partita in più

** una partita in meno

*** due partite in meno