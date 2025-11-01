Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
TUTTO mercato WEB
La Juventus di mister Spalletti inizia il suo cammino con una vittoria sul campo della Cremonese: 1-2 il risultato finale del match, che proietta i bianconeri al quinto posto in classifica, con gli stessi 18 punti di Milan e Inter. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo le prime tre gare valide per la decima giornata di Serie A:
Napoli 22 (10)
Roma 21 (9)
Inter 18 (9)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (9)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile