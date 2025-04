Ufficiale Serie A, ufficiali le date dei recuperi: le quattro gare rinviate si giocheranno mercoledì alle 18.30

Le quattro partite rinviate oggi in Serie A, per la scomparsa di Papa Francesco, saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. Questo il comunicato della Lega Serie A: "Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate

CAGLIARI - FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA - LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA - JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO - UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30".

Il nuovo programma della 33ª giornata.

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce - Como 0-3

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza - Napoli 0-1

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma - Hellas Verona 1-0

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli - Venezia 2-2

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna - Inter 1-0

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan - Atalanta 0-1

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Torino - Udinese (DAZN/SKY)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Cagliari - Fiorentina (DAZN)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Genoa - Lazio (DAZN)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Parma - Juventus (DAZN)

La classifica della Serie A

Inter 71 punti (33 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 64 (33)

Bologna 60 (33)

Juventus 59 (32)

Roma 57 (33)

Lazio 56 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (33)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (32)

Verona 32 (33)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 25 (33)

Empoli 25 (33)

Monza 15 (33)