Ufficiale Niente Serie A per Luca Koleosho. L'esterno italiano passa la Paris FC a titolo definitivo

Non sarà in Serie A il futuro di Luca Koleosho, esterno d'attacco italiano che era nel mirino soprattutto della Fiorentina. Con un post sul proprio profilo Instagram il Paris FC ha infatti dato il "(ri)benvenuto" al giocatore, che arriva dal Burley a titolo definitivo dopo il prestito della seconda metà della passata stagione.

Il comunicato del Burnley

"Il Burnley Football Club conferma che l'attaccante Luca Koleosho ha firmato per il Paris FC, squadra di Ligue 1, a titolo definitivo per una cifra non rivelata.

Il ventunenne si è unito ai Clarets nell'estate del 2023 e ha collezionato 45 presenze durante le sue prime due stagioni a Turf Moor.

Koleosho ha poi trascorso la prima metà della scorsa stagione in prestito all'Espanyol, prima di trasferirsi al Paris FC per il resto della stagione 2025/26, dove ha disputato 18 partite.

Il Club desidera ringraziare Luca per il suo impegno e augurargli buona fortuna per il suo ritorno a titolo definitivo nella squadra francese".