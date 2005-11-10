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Arrivato anche l'annuncio, l'Inter rinnova con Bisseck. La nuova scadenza tra 5 anni

Arrivato anche l'annuncio, l'Inter rinnova con Bisseck. La nuova scadenza tra 5 anni TUTTOmercatoWEB
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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:23Serie A
L'indiscrezione è diventata in tempo breve un annuncio ufficiale: il difensore classe 2000 e i nerazzurri si legano fino al 30 giugno 2031.

La notizia era stata anticipata in queste ore, adesso è anche diventata ufficiale: Yann Bisseck (25 anni) si lega ancor di più all'Inter ed estende il suo contratto, che scadeva in precedenza nel 2029, fino al 30 giugno del 2031.

Il comunicato ufficiale

A conferma e a sancire l'ufficialità del rinnovo, il comunicato ufficiale appena diramato dall'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".

Il profilo di Bisseck

L'Inter quindi ha voluto ulteriormente sottolineare la notizia tracciando un profilo del giocatore dopo la notizia del rinnovo: "Forza fisica imperiosa e una presenza statuaria nella difesa nerazzurra, una crescita costante che lo ha portato a diventare un punto di riferimento nella retroguardia e nello spogliatoio: Yann-Aurel Bisseck è diventato un perno fondamentale nello scacchiere difensivo dell’Inter, vivendo da protagonista pagine trionfali della storia recente del Club: il difensore tedesco è pronto a viverne di nuove grazie al prolungamento di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2031. Il percorso del centrale classe 2000 in maglia nerazzurra inizia nell’estate 2023, quando arriva a Milano dall'Aarhus, club danese. Yann si cala immediatamente nella nuova realtà ritagliandosi in breve tempo uno spazio importante, mettendo in mostra le sue impressionanti qualità fisiche abbinate a tecnica e personalità. Bisseck conclude la sua prima stagione alzando al cielo lo Scudetto della Seconda Stella al termine di un’annata in cui colleziona 21 presenze tra tutte le competizioni, arricchite da 2 gol: pesantissimo quello realizzato allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, con cui regala ai nerazzurri un successo decisivo nella parte conclusiva del campionato. La sua crescita continua nella seconda stagione in nerazzurro, in cui dimostra la sua affidabilità difensiva e diventa uno dei punti fermi del reparto arretrato: Yann chiude l’annata 2024/25 con 46 presenze totali, 13 delle quali arrivate in Champions League, in cui legittima lo status di centrale di livello internazionale. Uno status ribadito nella stagione 2025/26, in cui è stato protagonista del Double nerazzurro con 23 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia, con il traguardo delle 100 partite giocate con la maglia dell’Inter tagliato nella notte di Inter-Parma, in cui la squadra di Chivu ha conquistato il ventunesimo Scudetto. Un muro difensivo, una certezza nei duelli aerei, una minaccia anche nell’area avversaria, come dimostrano le tre reti realizzate nell’ultimo campionato. Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra".

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