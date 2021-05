Shevchenko: "Il rigore di Manchester mi ha cambiato la vita. E' stata la storia del calcio europeo"

Contro la Juventus ha segnato sei reti con la maglia del Milan e il "rigore più importante" della sua vita, quello della vittoria nella finale di Champions League a Old Trafford nel 2003. "Quelle di quella sera a Manchester sono emozioni difficili da raccontare, quella partita ha cambiato la mia vita ed è stata la storia del calcio europeo - spiega Andriy Shevchenko in collegamento da Londra con Sky Sport - Ancelotti mi aveva chiesto di tirare il primo rigore e io ho detto che avrei calciato l'ultimo" ricorda Shevchenko. "Due anni dopo a Istanbul contro il Liverpool forse eravamo più nervosi - ammette - e per quel rigore sbagliato non ho dormito bene per un paio di mesi".