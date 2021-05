Shevchenko: "Maldini a 36 anni correva più di tutti". Poi cita Kakà, Rui Costa, Serginho e Cafu

In collegamento con Sky Sport, Andriy Shevchenko ha ripercorso varie tappe della sua carriera col Milan, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Al Milan sono passati grandi atleti. Un giorno facemmo un test di velocità sui 40 metri e fui impressionato dal tempo di Paolo Maldini, che a 36 anni correva più di tutti. Kakà mi piaceva tantissimo per la sua capacità di accelerare quando riceveva palla di spalle alla porta. Quando poi arrivava davanti alla linea della difesa, aveva sempre la freddezza di guardarsi intorno e fare il passaggio giusto. In questo è stato un fenomeno. Rui Costa giocava in maniera diversa, poi avevamo Pirlo che ti lanciava dai 40 metri, Serginho e Cafu con i loro cross, c'erano tanti talenti a supporto degli attaccanti".