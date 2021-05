Shevchenko: "Non ho capito il senso della Superlega. E neanche come l'hanno presentata"

vedi letture

"Superlega? Non ne ho capito il senso". Parla così Andriy Shevchenko, a Sky Sport: "In particolare il modo in cui l'hanno presentato e le regole studiate. La Champions League offre la possibilità a squadre di tante nazioni di partecipare, non solo per poter vincere ma anche giocare partite inattese per la tua carriera".