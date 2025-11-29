Si parla di rinnovo e Yildiz mette la sesta: gol e prestazioni sono un messaggio chiaro per la Juve

Finalmente Kenan Yildiz. Due indizi non fanno una prova, ci vorrebbe il terzo, ma le ultime due gare giocate dal turco con la maglia della Juventus fanno pensare che per il classe 2005 sia arrivata davvero la svolta. Prima la grande prestazione nel secondo tempo della sfida contro il Bodo/Glimt, dopo il primo trascorso in panchina, nel quale ha deciso, seppur senza segnare, la sfida tra i bianconeri e i norvegesi, poi la doppietta messa a segno oggi contro il Cagliari, per il quinto e il sesto gol nella sua stagione, tra campionato e Champions League.

Aria di rinnovo, il segnale per la Juventus.

Nelle ultime settimane il tema relativo al rinnovo con la Juve dello stesso Yildiz ha tenuto banco, con tanti commenti e moltissime domande sul fatto che il giocatore possa meritare o no il prolungamento, con tanto di cospicuo adeguamento dell'ingaggio. E se una settimana fa la sensazione era che i 6 milioni richiesti da Yildiz fossero davvero troppi, considerando anche l'attuale stipendio da 1,5 milioni l'anno fino al 2029, adesso le cose stanno iniziando a cambiare. Le ultime due partite sono un messaggio per la Juventus, che presto dovrà decidere se accontentare o meno il turco.

Il tempo gioca a favore dei bianconeri.

Sia chiaro, non c'è fretta per la Juve, vista appunto la scadenza fissata per il 30 giugno 2029, ma è comunque bene mettere subito le cose in chiaro prendendo una decisione netta. La Vecchia Signora vorrebbe arrivare a 5 milioni di euro a stagione d'ingaggio, mentre, come detto, Yildiz ne chiede 6. Balla un milioni di euro, non certo una cifra impossibile da coprire. E se le prestazioni del classe 2005 continueranno a essere quelle viste tra Bodo e Cagliari, siamo sicuri che l'accordo verrà trovato in pochissimo tempo.