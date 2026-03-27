A caccia del Mondiale: Yildiz guida la Turchia, la Juve avrà anche Locatelli e Gatti impegnati

Saranno quattro i bianconeri impegnati degli spareggi mondiali che porteranno altre quattro squadre al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti d'America: l'asso della Juventus Kenan Yildiz è sicuramente il più atteso, anche per la prova di grande valore messa in campo contro la Romania, in semifinale: sarà sicuramente un protagonista della sfida al Kosovo, che invece ha rinunciato al talento di Edon Zhegrova nella gara di ieri contro la Slovacchia, eliminata grazie ad uno spettacolare 4-3 che non ha però visto in campo l'esterno di Spalletti, forse penalizzato proprio dallo scarso minutaggio nel club.

Sarà sicuramente tra i protagonisti della finalissima il regista bianconero Manuel Locatelli, rilanciato da Gattuso in Nazionale e titolare ieri nella gara contro l'Irlanda del Nord. Più difficile che abbia spazio dal 1' Federico Gatti, a meno di sorprese, anche se ieri il centrale bianconero ha trovato comunque spazio nel finale di gara della gara vinta 2-0 dalla squadra di Gattuso.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)