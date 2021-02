Si sente pronto per una big? Italiano glissa: "Presto per parlarne, salvezza unico pensiero"

Si sente pronto per una grande squadra? Questa la domanda con la quale lo studio post-partita di DAZN ha incalzato Vincenzo Italiano a margine dell'entusiasmante vittoria contro il Milan. A fare da pompiere è stato proprio il tecnico dei liguri, che ha preferito glissare sull'argomento: "In questo momento penso sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno, l'unico pensiero che ho è quello di raggiungere la salvezza, che per noi sarebbe come vincere lo Scudetto. Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà".