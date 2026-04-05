Simone Inzaghi assicura: "Nessuna nostalgia dell'Italia, mi dispiace per la Nazionale"

L'ex allenatore di Inter e Lazio, Simone Inzaghi, che oggi guida l'Al Hilal in Arabia Saudita, nel corso dell'intervista rilasciata a La Libertà ha parlato del suo adattamento nella nuova realtà. Ricordiamo che attualmente la sua squadra è seconda in Saudi Pro League.

Queste le sue parole: "Nostalgia? Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio".

Poi però ha aggiunto: "Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi".