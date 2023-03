Simone Inzaghi ora è sotto esame: l'Inter ha in mente due nomi per l'eredità

Simone Inzaghi è sotto esame. Il tecnico dell'Inter, dopo la scorsa stagione dove ha fallito l'obiettivo Scudetto vinto dal Milan, in questa Serie A sta 'bissando' considerato che il Napoli veleggia oramai spedito verso il titolo. Così la Champions contro il Porto, la Coppa Italia contro la Juventus e i prossimi impegni in campionato diranno molto del futuro dell'allenatore nerazzurro. L'ad Giuseppe Marotta ha chiaramente indicato gli obiettivi minimi e tra questi c'è chiaramente anche il secondo posto dell'Inter.

L'eventuale eredità: Motta o De Zerbi

La dirigenza guarda anche al futuro e alle possibili alternative. L'avventura di Inzaghi non sta andando come sperato anche se c'è spazio, nelle Coppe, per dare una svolta a una seconda stagione senza Scudetto. Però il club si guarda intorno: il primo nome è quello di Roberto De Zerbi ora al Brighton. Non è certo una novità: l'ex tecnico del Sassuolo ha dimostrato di essere all'altezza dei più importanti palcoscenici a livello globale e quella dei Seagulls è sembrata la scelta giusta per mettersi in mostra dopo le stagioni allo Shakhtar Donetsk. Tecnico ed entourage sono già a conoscenza della stima della dirigenza, di Ausilio e Marotta, per De Zerbi, legato agli inglesi da un quadriennale con una clausola che sarebbe di circa 13 milioni. Poi Thiago Motta: dopo l'avventura a La Spezia, l'italo-brasiliano ha mostrato tutte le sue qualità e la sua maturazione a Bologna. Gioco, valorizzazione dei giocatori, capacità di andare oltre le assenze. Non solo: Motta ha giocato all'Inter da protagonista e ha grande esperienza anche internazionale, al Paris Saint-Germain, dove era già allenatore in campo. Fattori che non passano certo inosservati agli occhi di una dirigenza che deve guardare al futuro.