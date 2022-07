Smalling rimanda il futuro: "La priorità per me è giocare, penso di poter essere ancora utile"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato anche del suo contratto in scadenza a giugno (ma con l'opzione per rinnovarlo automaticamente): "La priorità per me è giocare e aiutare la squadra e poi le cose verranno da sé. Penso di poter essere ancora utile, non si può sfuggire alla propria età, ma si hanno gli anni che si sentono. Ho sempre cercato di non avere rimpianti, gioco ogni partita come se fosse l’ultima, vado sempre in campo per dare tutto, per non lasciare nulla d’intentato. Non sono cambiato oggi che ho 32 anni, ho sempre affrontato una partita per volta. Nel calcio la carriera è breve e gli infortuni possono essere sempre dietro l’angolo. Cerco di sfruttare al massimo qualsiasi allenamento, ogni partita per prolungare la mia carriera avendo cura di me stesso", le dichiarazioni del centrale della Roma.