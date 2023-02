Solo un punto per l'Inter a Marassi. Inzaghi: "Ora vogliamo subito tornare in campo"

"Cosa è mancato per portare a casa la vittoria? È mancato il gol nel primo tempo, credo che sia mancata solo la finalizzazione. Nel secondo tempo poi non abbiamo giocato come nel primo, sicuramente c’è rimpianto per non aver vinto". Così Simone Inzaghi a Inter Tv dopo lo 0-0 ottenuto sul campo della Sampdoria: "Come si riparte? La squadra ha lavorato bene, stiamo continuando a non subire gol e dobbiamo continuare in questo modo. Chiaramente con tutto quello che abbiamo creato dovevamo vincere la partita".

Il tour de force prosegue. "Vogliamo subito tornare in campo, adesso avremo l'Udinese sabato e poi la Champions col Porto, abbiamo tante gare ravvicinate e vogliamo migliorare sempre"