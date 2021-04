sondaggio Lettori spaccati ma Pirlo "non merita la rinconferma anche con la Champions"

Tantissima incertezza e un esito deciso sul filo di lana sul futuro di Andrea Pirlo alla Juventus. "Giusto confermarlo in caso di arrivo tra le prime quattro?", la domanda proposta da Tuttomercatoweb.com. Oltre 2500 voti, il 54% ha detto però di no mentre il 46% crede che meriti un'altra chance e che gli vada dato tempo. Una stagione vista dunque come un fallimento e un ciclo da chiudere. Anche in caso di Champions League.