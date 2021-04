"Sono pronto per una big". Locatelli apre le porte al futuro, non solo con le big italiane

vedi letture

"Sono cresciuto e sono pronto". Manuel Locatelli ha scelto di non fare il pompiere, in merito alle sempre più insistenti voci sul suo futuro. E ha aperto di fatto ad un addio al Sassuolo in estate, fornendo un assist a tutti quei top club che più o meno convintamente hanno mostrato interesse nelle scorse settimane. E pure a quelli che ancora non si sono palesati. La Juventus da tempo è sulle tracce dell'ex Milan, con la strategia bianconera che prevederebbe la cessione di almeno uno fra Ramsey e Rabiot per finanziare il cartellino e far spazio dal punto di vista salariale. Ma i bianconeri non sono gli unici sul centrocampista. In Italia anche Antonio Conte lo vedrebbe bene nella sua prossima Inter, anche se resta da capire quale sarà la potenza di spesa nerazzurra in estate.

C'è poi la pista estera: al giocatore piacerebbe, anche se le indicazioni sono più nebulose in tal senso. Di certo piace a Pep Guardiola che potrebbe scegliere di fare la scommessa per il suo Manchester City, ma in Inghilterra un po' tutte le big potrebbero avvicinarsi alle richieste del Sassuolo e allo stipendio del giocatore. Per la cronaca, la società neroverde sembra voglia partire da una base d'asta compresa fra i 30 ed i 40 milioni di euro, cifra probabilmente modulabile con bonus e percentuali future. Leonardo è sempre attento alle evoluzioni e alle dinamiche del mercato italiano, ma il PSG sembra coperto nel ruolo. Anche se un eventuale addio di Paredes potrebbe smuovere qualcosa. Quindi la Spagna: nei giorni scorsi è circolata la voce Real Madrid, crescere e imparare dietro a Modric, Kroos e Casemiro potrebbe essere una bella scuola per lui. E attenzione pure al Barcellona: indicazioni in tal senso non ce ne sono, ma la società blaugrana da anni ha un canale attivo col Sassuolo.