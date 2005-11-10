Spalletti: "A Pisacane ho detto che sono bravi, anche a perdere tempo. Lui si è scaldato"

Un nervoso mister Luciano Spalletti non ha ben digerito il pareggio ottenuto a Cagliari dalla sua Juventus. Al termine di un finale di gara davvero infuocato, il tecnico bianconero ha però ridimensionato quanto accaduto con mister Pisacane e soprattutto con Yerry Mina. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN e in conferenza stampa.

Le parole di Spalletti su Pisacane in conferenza

Cosa vi siete detti con Pisacane nel finale?

"Gli ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a fargli perdere tempo. E lui si è scaldato. Siccome sono memore della partita dell'anno scorso e hanno perso tempo anche oggi, gli ho detto così e basta".

Le parole di Spalletti su Mina a DAZN

Cos'è successo con Mina?

"Come l'anno scorso, ci porta un po' in giro con i suoi comportamenti da giocatore forte. Bisogna essere tutelati su qualche atteggiamento, ma chi vince porta dalla sua più episodi. Vuoi andare a determinare la partita, non incontrarla se passa".