Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti: "A Pisacane ho detto che sono bravi, anche a perdere tempo. Lui si è scaldato"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 07:22Serie A
12.10.2026 07:22Serie A
Fonti preferite
Il tecnico della Juve ha ricostruito quanto accaduto nel finale infuocato di Cagliari-Juventus 1-1: le sue parole su Pisacane e anche su Mina.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un nervoso mister Luciano Spalletti non ha ben digerito il pareggio ottenuto a Cagliari dalla sua Juventus. Al termine di un finale di gara davvero infuocato, il tecnico bianconero ha però ridimensionato quanto accaduto con mister Pisacane e soprattutto con Yerry Mina. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN e in conferenza stampa.

Le parole di Spalletti su Pisacane in conferenza

Cosa vi siete detti con Pisacane nel finale?
"Gli ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a fargli perdere tempo. E lui si è scaldato. Siccome sono memore della partita dell'anno scorso e hanno perso tempo anche oggi, gli ho detto così e basta".

Le parole di Spalletti su Mina a DAZN

Cos'è successo con Mina?
"Come l'anno scorso, ci porta un po' in giro con i suoi comportamenti da giocatore forte. Bisogna essere tutelati su qualche atteggiamento, ma chi vince porta dalla sua più episodi. Vuoi andare a determinare la partita, non incontrarla se passa".

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, un altro passo falso: a Cagliari arriva un pareggio che sa di beffa
Immagine news 2
Juventus, Spalletti: "Al 94° se arriva una palla in area bisogna fare gol!"
Immagine news 3
Cagliari-Juventus, mister Spalletti: "Meritavamo di più. Abbiamo fatto noi la partita"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:53 Serie A
Cagliari, il sogno continua: pari con la Juve e quarto posto da difendere
Immagine news 2
07:49 Serie A
Milan, Saelemaekers oggi ad Amsterdam per un consulto: possibile intervento alla caviglia
Immagine news 3
07:45 Serie ATMW
TMWYerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine news 4
07:41 Serie A
Sassuolo-Milan 1-1, un punto che vale: i neroverdi reggono l’urto e rispondono da squadra
Immagine news 5
07:38 Serie A
Un Lecce a corrente alternata: col Bologna un ko che serve da lezione
Immagine news 6
07:34 Serie A
Milan, Gabbia rischia un lungo stop: oggi gli esami, può fermarsi fino a 3-4 mesi
Immagine news 7
07:30 Serie A
Il Napoli è tornato a mettere le ali: Neres e Lang scalano le gerarchie di Allegri
Immagine news 8
07:26 Serie A
Zhegrova, che impatto su Cagliari-Juventus: eguagliato un record di Muriel e Lautaro
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.1 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine top news n.2 Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
Immagine top news n.3 La Lazio continua il suo volo: Gattuso stende anche il Monza. Zaccagni: “Puntiamo al top”
Immagine top news n.4 Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve non accorcia, Cagliari ancora quarta forza
Immagine top news n.6 Polemica social di Diao, pubblica l'azione con Wesley e scrive: "Neanche fallo..."
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde ancora contatto con la vetta. Sassuolo a 8
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Cagliari, il sogno continua: pari con la Juve e quarto posto da difendere
Immagine box news Serie A Milan, Saelemaekers oggi ad Amsterdam per un consulto: possibile intervento alla caviglia
Immagine box news Serie A Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine box news Serie A Sassuolo-Milan 1-1, un punto che vale: i neroverdi reggono l’urto e rispondono da squadra
Immagine box news Serie A Un Lecce a corrente alternata: col Bologna un ko che serve da lezione
Immagine box news Serie A Milan, Gabbia rischia un lungo stop: oggi gli esami, può fermarsi fino a 3-4 mesi
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Lovato: "Ora dobbiamo dimostrare che il ko con la Carrarese è stato solo un caso"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, l'amarezza di Baroni: “Il Modena ha meritato"
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici"
Immagine box news Serie B Il Gallo canta ancora. Belotti riprende da dove aveva lasciato e trascina il Modena
Immagine box news Serie B Modena-Hellas Verona 3-2, le pagelle: Belotti top, Edmundsson che ingenuità
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Vittoria merito dei miei ragazzi e del mio predecessore"
Serie C
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Immagine box news Serie C Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: dopo i primi 45', sorridono Alcione, Ospitaletto e Livorno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2010, la partita dell'Italia viene sospesa dopo sei minuti. A causa dei tifosi serbi
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio