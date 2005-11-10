Spalletti e Juve sulla stessa linea: nessuna bocciatura, ma il club si guarda già intorno per una punta

La partita contro il Cagliari, e non solo, ha dato ancora più enfasi ad una lacuna nel reparto offensivo della Juventus. Il tutto, nonostante il parco punte a disposizione di Spalletti negli ultimi mesi sia cambiato: è arrivato Kolo Muani, la società ha scommesso sul talento di Ekhator e poi ha scelto di puntare su Woltemade sul gong della finestra estiva.

Si guarda a gennaio, in attesa di Yildiz

Spalletti, le parole post Cagliari lo confermano, si sta convincendo del fatto che Kolo Muani abbia bisogno di un partner offensivo (Nico Gonzalez), mentre per Woltemade - sottolinea in questo senso Tuttosport - il tecnico sente di aver bisogno di altro tempo: se cresceranno la prestazioni di squadra, il tedesco emergerà. Diversamente sarà dura. Ecco perché il focus su gennaio - al netto del rientro a dicembre di Yildiz che può cambiare qualche valutazione - si sta spostando sulla punta.

Nessuna bocciatura

Dunque, per ora Spalletti e la Juventus non hanno bocciato nessuno. Una soluzione, però, urge: può non essere per forza un nove puro, ma almeno uno che si possa avvicinare alle caratteristiche di Nico Gonzalez. La società e l'allenatore condividono la stessa opinione sul tema.