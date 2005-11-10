Spalletti sulla Lazio: "Gattuso finora è stato il più bravo di tutti, con lui Alvini e Pisacane"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, mister Luciano Spalletti ha sottolineato anche l'ottimo lavoro svolto finora dal tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, attualmente primo in classifica assieme alla grande favorita Inter con 16 punti conquistati in sei giornate di campionato. Di seguito le dichiarazioni in merito dell'allenatore della Juve.

Gli elogi di Spalletti a Gattuso

Sulla Lazio: "Io partirei dalla Lazio, va sottolineato il lavoro di Gattuso per quelli che erano i discorsi che si facevano inizialmente. È stato il più bravo in questo inizio con Alvini e Pisacane. Ha una quadratura e poi ha singoli come Frattesi, che è dirompente. Io lo conosco bene e sa fare tante cose. La Lazio è una squadra pericolosissima e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che faremo".

Sul recupero post Celta Vigo: "Il recupero è partito alle 4 e 30 del mattino. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione perché c'è chi non dorme in aereo. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi. Si elencano le cose che si devono avere presenti e si immaginano. La partita non inizia quando fischia l'arbitro. Quello che diventa differente è che voi non avete idea di come si recupera".