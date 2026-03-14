Spalletti rinuncia a Vlahovic: contro l’Udinese punta ancora su David

La Juventus, questa mattina, lascerà Torino per spostarsi a Udine, dove stasera affronterà l’Udinese. Sul volo che porterà i bianconeri in Friuli non ci sarà Dusan Vlahovic, che resterà alla Continassa per proseguire il lavoro di recupero. La decisione di non convocare DV9 è stata presa dallo stesso Spalletti in via precauzionale. Perciò il rientro di Vlahovic è rimandato probabilmente alla prossima settimana e, in particolare, alla sfida contro il Sassuolo. Dopodiché ci sarà la pausa, che permetterà a DV9 di recuperare al meglio ed essere pronto per il rush finale di campionato.

Conceicao carica la Juventus.

Prima della gara contro l’Udinese è stato Francisco Conceicao a presentarsi davanti ai media per presentare il match odierno: “L’Udinese è una squadra forte e in casa ancora di più. Sappiamo che sono molto forti davanti ed è una squadra forte. Andiamo lì con l’ambizione di vincere la partita e continuare la nostra strada”. Il portoghese ha poi parlato della corsa Champions e della lotta con Como e Roma: “Io metto la Juve davanti alle altre, non mi importa chi entra o chi esce. Sappiamo di avere la qualità per stare lì, dobbiamo lavorare e domani (oggi, ndr) arrivare lì e vincere la partita. Dobbiamo stare in alto perché abbiamo la qualità per stare lì”. Conceicao si è poi soffermato sull’assenza di Vlahovic: “Tutte le squadre quando tutti i giocatori sono in forma sono più forti, Dusan è molto forte e manca alla squadra come tutti gli altri indisponibili. Lui sta sempre meglio e speriamo torni bene dall’infortunio”. Infine, il numero 7 bianconero ha parlato del lavoro fatto da Luciano Spalletti: “Il mister ci ha portato molte cose e giochiamo molto bene, ma possiamo fare ancora meglio. Si vede che la squadra gioca felice, gioca bene, proviamo ad avere il dominio della partita e questo piace a tutti i giocatori e ancora di più a chi gioca in attacco, creiamo tante occasioni però dobbiamo fare di più e continuare a lavorare per raggiungere la vittoria in tutte le partite”.

Spalletti non cambia.

La Juventus si è preparata alla sfida contro l’Udinese con un’idea tattica piuttosto chiara. Luciano Spalletti dovrebbe infatti puntare ancora sul 3-4-2-1, sistema di gioco che contro il Pisa ha garantito equilibrio alla squadra bianconera. Restano però alcuni dubbi, soprattutto tra i pali, dove Mattia Perin è in vantaggio ma dovrà contendersi il posto con Michele Di Gregorio fino all’ultimo allenamento prima della gara. Davanti al portiere bianconero, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly, con il brasiliano chiamato a guidare il reparto arretrato. Sugli esterni di centrocampo spazio alla spinta di Weston McKennie sulla fascia destra e alla dinamicità di Andrea Cambiaso sul lato opposto. In mezzo al campo, invece, la Juventus si affiderà alle certezze rappresentate da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, una coppia che nelle ultime partite ha garantito solidità e dinamismo. Davanti alla mediana agiranno Francisco Conceicao e Kenan Yildiz, chiamati a dare fantasia e imprevedibilità tra le linee. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, la sensazione è che toccherà ancora a David guidare l’attacco dal primo minuto, mentre Boga potrebbe rappresentare un’arma utile a gara in corso.