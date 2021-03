Speciale MLS - Dalla rising star Busio al mediano sbocciato nel Benfica: 5 talenti, il 1° gruppo

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Esiste un altro Weston McKennie, negli Stati Uniti? E dove gioca il prossimo Alphonso Davies? Il recente cambio di strategia nella costruzione delle squadre sta iniziando a dare i frutti sperati, in MLS. Tanti talenti giovani, chi ha già qualche anno di carriera sulle spalle e chi invece è all’inizio del percorso per ragioni anagrafiche. All’interno dello speciale dedicato alla scoperta del soccer e della MLS, TMW ha selezionato per voi 20 prospetti del calcio americano. 20 giocatori divisi a gruppi di 5, dai quali potrà magari venir fuori il prossimo colpo a stelle e strisce della nostra Serie A.

Cole Bassett, 2001 (Colorado Rapids)

Centrocampista classe 2001 dalle spiccate doti offensive, Bassett è il più giovane homegrown player ad aver firmato un contratto professionistico con i Colorado Rapids. Nel 2018 è arrivato l’esordio in MLS e da quel momento è diventato una pedina fondamentale della squadra, crescendo di anno in anno. Tecnico, rapido e bravo nell’uno contro uno, lo scorso anno ha fatto incetta di premi individuali fra cui quello di Player of the Year della franchigia. Presenza fissa con le Nazionali giovanili, ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore nel novembre del 2020. Ad impreziosire la sua già lanciata carriera, c’è uno stage di alcune settimane a Londra con l’Arsenal. Da capire se questa esperienza avrà dato i suoi frutti, ma un suo futuro in Europa sembra scontato.

Gianluca Busio, 2002 (Sporting KC)

E’ uno dei nomi sulla bocca dei top club europei. E non da oggi. Centrocampista classe 2002 dello Sporting Kansas City con evidenti origini italiane, è un centrocampista di qualità tecnica e intelligenza calcistica. Caratteristiche alle quali abbina l’attenzione all’aspetto fisico proprio della cultura sportiva americana. Ha firmato il primo contratto professionistico a 15 anni e 89 giorni, diventando il secondo più giovane di sempre. Il debutto è arrivato un anno dopo, poco più che 16enne. Nonostante sia ancora giovanissimo, in MLS vanta già 45 presenze con 5 gol e 6 assist all’attivo. Con la Nazionale ha seguito tutto il percorso delle giovanili risultando spesso fra i migliori nei vari tornei giocati con U15, U17 e U20, mentre ancora non è arrivato l’esordio con i grandi. Questione di tempo. Il suo nome come detto è seguito da tante europee: in Italia ci hanno pensato Fiorentina e Inter, poi anche Milan e Juventus. All’estero, invece, sono Manchester United e Barcellona le società più attente.

Efrain Alvarez, 2002 (LA Galaxy)

Centrocampista offensivo classe 2002, è uno degli homegrown player dei Los Angeles Galaxy. Dotato di grandi qualità tecniche e di gestione del pallone negli spazi stretti, i margini di crescita sono da individuare nella maturazione delle scelte sul campo e nella cattiveria sotto porta. 28 presenze in MLS con i californiani, la sua posizione a livello di Nazionale è ancora da chiarire. Come suggerisce il cognome, infatti, le origini sono messicane e lui non ha ancora scelto quali colori difendere: inizialmente ha indossato la maglia degli USA Under 15, salvo poi attraversare il confine per giocare con U15 e U17 del Messico. In ponte ci sono già delle chiamate da parte di entrambe le selezioni maggiori, col giocatore che a breve dovrà prendere una decisione più precisa sul proprio futuro.

Keaton Parks, 1997 (NYCFC)

Carriera particolare, quella del centrocampista classe ’97. All’età di 18 anni riuscì a mettersi in mostra durante dei provini con diversi club portoghesi, fra cui Braga e Sporting Lisbona. A scommettere su di lui fu il più piccolo Varzim, società lusitana da cui è iniziata la sua carriera professionistica. Nel 2018 fu acquistato dal Benfica, con cui esordirà anche in Coppa di Portogallo. Prima del ritorno, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, negli States con la firma coi New York City FC. Oggi è una colonna della squadra e, nonostante un percorso con le nazionali giovanili con ben poche presenze (anche per via della sua vita in Portogallo), ha già esordito nella Nazionale maggiore in un’amichevole contro la Bolivia.

Danny Leyva, 2003 (Seattle Sounders)

Classe 2003, è un classico mediano basso dal grande agonismo ma pure con piedi educati e idee di regia ben salde. Il tutto abbinato ad una evidente personalità sul campo. Motivi per il quale scout e addetti ai lavori lo immaginano già con la fascia da capitano della Nazionale USA al braccio, in futuro. Homegrown player dei Seattle Sounders, è cresciuto nella squadra affiliata (Tacoma Defiance) e nella Barcelona USA Academy di Las Vegas. Negli ultimi mesi si è conquistato sempre più spazio a Seattle, mentre con l’U16, l’U17 e l’U19 degli Stati Uniti è presenza fissa, partecipando anche al Mondiale di categoria nel 2019 in Brasile.