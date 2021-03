Spezia-Benevento 0-1 al 45’. Decide il primo squillo italiano del Tanque Gaich

Spezia-Benevento 0-1

Marcatori: 24’ Gaich

Vincere per tornare a correre verso la salvezza. E’ questo l’obiettivo di Spezia e Benevento nello scontro salvezza del ‘Picco’. I liguri arrivano da tre giornate senza vittorie, mentre i sanniti da un successo nelle ultime dieci giornate. Per questo motivo i tre punti dello scontro diretto valgono doppio. In quest’ottica la compagine di Italiano ci arriva meglio rispetto a quella di Inzaghi che nella vigilia ha dovuto affrontare anche la dura lite fra Schiattarella e Insigne con la conseguente esclusione di entrambi da parte della dirigenza e una squadra che viene ridisegnata secondo il 3-5-2.

Lo squillo del Tanque - Pronti, via ed è lo Spezia che inizia con un piglio migliore, in particolare con Gyasi molto attivo fin da subito sulla fascia sinistra. Tanto che la prima grande occasione arriva su un filtrante di Ricci sulla sinistra per Gyasi che mette nel mezzo per Nzola che da un metro manda il pallone fuori clamorosamente dallo specchio dalla porta. Per il Benevento, invece, occorre attendere il 15’ per veder arrivare un pallone in area ligure. Gaich però sbaglia la deviazione da buona posizione mandando a lato. Al 17’ altra buona occasione per lo Spezia con Bastoni che calcia di poco a lato dopo un rinvio sbilenco di Glik. La risposta del Benevento arriva con Caprari che ribatte il rilancio di Terzi scappando sull’out di destra: palla a centro area per Gaich che però non aggancia. Al 24’ però il Tanque argentino di origini tedesche non sbaglia. Il 7 di Inzaghi insacca benissimo il pallone perso da Terzi che Viola trasforma in un filtrante in area ligure. Una rete, questa, che sblocca gli uomini di Inzaghi che, seppur lasciando sempre il pallino del gioco allo Spezia, diventano più aggressivi e intraprendenti. Aquilotti che invece perdono misure e incisività. Su questi binari si arriva al 45’ (con una occasione in extremis di Verde ribattuta da Montipò) con le due formazioni che arrivano all’intervallo sull’1-0 per il Benevento di Inzaghi.