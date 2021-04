Spezia, Chisoli: "Superlega? Non possiamo far finta e dimenticare tutto"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Lo spirito è quello di sempre, giochiamo contro la prima in classifica, sono una corazzata. Serve un'impresa per fare punti. La Superlega? La cosa è rientrata, cercheremo di ritrovare unità in Lega. Ma non possiamo dimenticare tutto ciò".