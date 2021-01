Spezia, domani arriva Saponara e adesso si pensa alle uscite: Mora e Sala via, e non solo

I quasi venti acquisti dell'estate costringono il ds Meluso ad una robusta campagna cessioni invernale: secondo quanto rivela Sky, in lista di sbarco, in casa Spezia, ci sarebbero diversi protagonisti della incredibile promozione in Serie A. Luca Mora, Jacopo Sala, Giuseppe Mastinu e Paolo Bartolomei sarebbero i giocatori in uscita, con il centrocampista parmense che ha offerte dalla SPAL. Intanto domani dovrebbe arrivare firma e annuncio di Saponara, in prestito dalla Fiorentina.