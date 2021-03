Spezia, in caso di salvezza il club chiederà all'Atalanta il rinnovo del prestito di Piccoli

In caso di salvezza, lo Spezia chiederà all'Atalanta il rinnovo del prestito di Roberto Piccoli, che da emergente in Serie A si è messo in mostra con gol e assist e ora è pronto per consacrarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.