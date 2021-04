Spezia, Italiano: "Tanti dubbi, in molti stanno bene. Salvezza? I traguardi vanno tagliati"

Alla vigilia di Bologna-Spezia, Vincenzo Italiano, tecnico dei liguri, ha così introdotto la sfida in conferenza stampa: "La vittoria con il Crotone può aver condizionato i ragazzi in senso positivo, ottenere una vittoria in questo modo, nel finale e ribaltando un risultato negativo, è un segnale importante per qualsiasi squadra. Chi è bravo a venire fuori da queste situazioni negative vuol dire che ha costruito qualcosa di importante, dando una mentalità. Qualche settimana fa sarebbe stato impensabile per noi portare a casa punti in partite del genere, e invece siamo riusciti addirittura a vincere, ed è un grande merito che va dato ai ragazzi che hanno tirato fuori tutto quello che c'era da tirare fuori".

Che partita si aspetta?

"Il Bologna penso sia una squadra ricca di giocatori di talento e qualità, giovani molto validi. Giocano un calcio aggressivo, offensivo, in casa hanno ottenuto risultati importanti ultimamente, con squadre di valore, e quindi per noi come al solito sarà una partita difficilissima da affrontare, e lo dovremo fare nel migliore dei modi. Penso si sia preparata bene, abbiamo fatto una settimana intera in cui abbiamo lavorato sotto tanti aspetti e mi auguro domani di vedere i ragazzi pronti ed applicati, perché sanno - e ne abbiamo parlato - che è una partita difficile da affrontare con la massima attenzione".

Ha tutta la rosa a disposizione, come stanno i ragazzi? Non è facile scegliere.

"Ormai è una costante per noi. Alle volte avere una rosa ampia può dare difficoltà ma penso solo nell'organizzare le sedute in settimana, ma quando hai ante frecce a disposizione e puoi scegliere in vari ruoli qualità anche differenti nell'affrontare un avversario può dare una mano. E' successo così quest'anno, tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato il contributo. Ho tanti dubbi perché stanno tutti bene, questa vittoria ci ha lasciato tanto e mi auguro, io in primis, di non sbagliare le scelte e chi andrà in campo cercherà di dare il massimo, cosa che per noi non può mai mancare".

Lo Spezia è stato definito entusiasmante da Ulivieri. Che ne pensa?

"Fa piacere, soprattutto dette da lui che è un uomo di esperienza e che fa calcio da tantissimi anni. La scuola di Coverciano fa tantissimo, a quelli come me che sono giovani e sono stati alle dipendenze ad ascoltare il maestro di calcio che è lui. Sentirlo parlare così è motivo di grande soddisfazione, stiamo lavorando bene e lo ringrazio per le belle parole".

Cosa pensa quando si parla di salvezza già acquisita?

"Quando lo sento dire reagisco come sapete. Ventiquattro punti sono un'infinità, otto partite sono tantissime e ci sono ancora tante difficoltà da affrontare, a partire da domani. Dopo tre giorni avremo la partita con la capolista, poi un'altra trasferta. La nostra concentrazione deve essere solo nel pensare di partita in partita e cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo ottenuto in termini di punti qualcosa di straordinario, ma ancora non è finita: come dico sempre, i traguardi vanno tagliati e noi in questo momento possiamo solo pensare a questo".