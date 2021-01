Spezia, Italiano: "Vittoria figlia di quella di Napoli, obiettivo nostro è dare continuità"

Secondo successo di fila per lo Spezia, il primo in casa in Serie A. Al termine della gara contro la Sampdoria, il tecnico degli Aquilotti Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa.

Che significato ha questa prima vittoria in casa per lei?

"Grande significato perché è la seconda consecutiva in A per lo Spezia. La ricercavamo, l'abbiamo preparata bene e penso sia figlia anche della vittoria di Napoli che ci ha dato grande forza ed entusiasmo. Sono contento per i ragazzi perchè stavamo attraversando un periodo brutto e questi due risultati sono convinto che faranno crescere consapevolezza ed autostima. Otteniamo altri tre punti per questa classifica che dobbiamo tenere viva".

+5 sul terzultimo posto. Sta ottenendo quello che voleva anche dal punto di vista dei risultati?

"Stiamo cercando di adattarci a questa categoria. Sapevamo di poter passare momenti positivi e negativi, avere alti e bassi e sta succedendo questo. Abbiamo ottenuto buoni risultati e poi ci siamo un po' inceppati. Però sappiamo chi siamo, sappiamo il campionato che dobbiamo fare e che non dobbiamo allontanarci da chi lotta insieme. Andiamo avanti per adesso, non perdiamo entusiasmo e il coraggio di affrontare qualsiasi squadra cercando di muovere la classifica attraverso le prestazioni".

Si aspettava che potesse fare nove gol Nzola?

"E' una bellissima sorpresa. Io in carriera ho visto tanti attaccanti maturare dopo qualche anno e quando iniziano a prendere questa fiducia e rendersi conto che possono essere giocatori decisivi poi non smettono più di far gol e trascinare. Sta diventando un cecchino importante dal dischetto, sta iniziando a segnare con continuità cosa che negli anni precedenti faceva con più fatica. Mi auguro sia questo da qui alla fine perchè in questo momento ci sta dando una mano".

Torino crocevia del campionato?

"Penso che l'obiettivo di una squadra come la nostra che ottiene questi risultati è di dare continuità. Cercare di non avere cali come abbiamo avuto in quel periodo negativo e sono convinto che se si intraprende questa strada si può veramente fare un campionato di livello. Sappiamo però i nostri limiti e dove migliorare, sappiamo che se non siamo concentrati al 100% andiamo incontro a brutte figure".