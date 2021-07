Spezia, l'agente di Bastoni allontana il Cagliari: "Per ora niente di concreto"

In scadenza nel 2022, Simone Bastoni, terzino dello Spezia, è stato accostato al Cagliari, che lo starebbe puntando come rinforzo sulla fascia sinistra. Ai microfoni di centotrentuno.com, però, l'agente del classe '96, Augusto Carpeggiani, ha allontanato il terzino spezzino dai sardi: “In passato c’è stato un apprezzamento e un interessamento del Cagliari su Bastoni, ma per ora non c’è nulla di concreto. Vedremo in futuro”.