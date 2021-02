Spezia-Parma, le formazioni ufficiali: Agudelo ancora falso nove. Osorio al posto di Bani

Il Parma si presenta al Picco per cercare la prima vittoria dal ritorno di D'Aversa mentre lo Spezia di Italiano vuole cercare di ripartire dopo il 3-0 subito a Firenze. Il tecnico spezzino manda in campo un classico 4-3-3 con ancora Agudelo schierato come falso nove e con Bastoni a sostituire l'infortunato Marchizza. D'Aversa in attacco si affida ancora a Mihaila e Karamoh ai fianchi di Cornelius. A centrocampo torna Kucka mentre in difesa è Osorio a spuntarla per sostituire Bani al fianco di Gagliolo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi. A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Agoumè, Farias, Nzola, Terzi, Ferrer, Chabot, Verde, Dell'Orco, Sena.

Parma: (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Grassi, Laurini, Cyprien, Sohm, Alves, Dierckx, Valenti, Brunetta, Busi, Man.